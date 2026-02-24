ইতালিতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত যুবকের মৃত্যু

ইতালিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মাদারীপুরের যুবক বেল্লাল বেপারী (৩২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে নিহতের পরিবার। নিহত বেল্লাল ডাসার উপজেলার পূর্ব খান্দুলী এলাকার ইউনুস বেপারীর ছেলে।
নিহতের চাচাতো ভাই বিএম রতন বেপারী জানান, সংসারের হাল ধরার জন্য প্রায় নয় মাস আগে লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পথে ইতালিতে পাড়ি জমান বেল্লাল। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ইতালির মিলানো শহরে সড়কে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি প্রাইভটকারের চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ৫ দিন পর সোমবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এদিকে ইতালিতে বেল্লাল বেপারীর মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছালে তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ পরিবার।
এ ব্যাপারে ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক। নিহতের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।
এবি