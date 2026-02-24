নড়াইলে নসিমন উল্টে চালক নিহত

নড়াইল সদর উপজেলায় নসিমন (ইঞ্জিনচালিত যান) উল্টে নিচে চাপা পড়ে চালক নিহত হয়েছেন।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ইফতারের আগমুহূর্তে উপজেলার হবখালী ইউনিয়নের হাড়িগড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মো. ইমন মোল্যা (১৮)। তিনি হবখালী ইউনিয়নের নয়াবাড়ি গ্রামের আমিনুর মোল্যার ছেলে।
নিহতের স্বজনরা জানান, ইমন মোল্যা বাড়ির পাশের বিলে ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়েছিলেন। কাজ শেষে ইফতার করার জন্য নিজের নসিমন চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হাড়িগড়া বাসস্ট্যান্ডের মোড়ে পৌঁছালে নসিমনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ইমন নসিমনের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শরীফ মো. হাসান ফেরদৌস তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
