এইমাত্র
  • বগুড়া ও শেরপুরের উপনির্বাচন ৯ এপ্রিল
  • শেখ রেহানার স্বামীর আয়কর নথি জব্দ
  • চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩
  • শ্রীনগরে ট্রেনের ধাক্কায় কৃষি কর্মকর্তার মৃত্যু
  • তারাগঞ্জে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে সড়কের কাজ বন্ধ
  • পরিচ্ছন্ন উলিপুর কর্মসূচির উদ্বোধন
  • মাদারগঞ্জে অটোরিকশা-ট্রাক্টরের সংঘর্ষে শিশুর মৃত্যু, আহত ৩
  • রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়োগ জালিয়াতি তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের
  • উপাচার্য-ট্রেজারার বদল হলে জবির অধ্যাপকদের মধ্য থেকেই নিয়োগ দিতে হবে: শিক্ষক সমিতি
  • পূর্বাঞ্চলে ঈদের ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু ৩ মার্চ
    • আজ মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভোলায় বাকপ্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ আসামি গ্রেফতার

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:১৯ পিএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:১৯ পিএম

    ভোলায় বাকপ্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ আসামি গ্রেফতার

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:১৯ পিএম


    ভোলার তজুমদ্দিনে কীর্তন শুনতে গিয়ে এক সন্তানের জননী এক বাকপ্রতিবন্ধী হিন্দু নারীকে গণধর্ষণের ঘটনায় ৩ আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে ভোলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. ইব্রাহিম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন। 


    গ্রেফতারকৃতরা হলেন, রাকিব, জুয়েল ও আল-আমীন ওরফে সম্রাট। তারা সবাই তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। 


    অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, ঘটনার পর ভুক্তভোগী ওই নারীর বাবা বাদী হয়ে ৪ জনকে এজাহারনামীয় আসামী এবং ৩ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামী করে তজুমদ্দিন থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে পুলিশের একাধিক টিম জেলার বিভিন্ন জায়গা অভিযান চালিয়ে মামলার ৩ আসামীকে আটক করে।


    এছাড়াও মামলার বাকী আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি।


    উল্লেখ, গেল রোববার রাত ৯টার দিকে অনিল সাধুর মন্দির থেকে কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় রাকিব, শাকিল ও রাসেল ওই বাকপ্রতিবন্ধী নারীকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অটোরিকশা করে ধোপা বাড়ি সংলগ্ন একটি সুপারি বাগানে এনে জোরপূর্বক চেতনা নাশক খাইয়ে অচেতন করে রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। এসময় তাকে শারিরীক নির্যাতনও করেন তারা। পরে ওই নারীর জ্ঞান ফিরলে সে ডাক চিৎকার দেয়। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। 



    এসআর

    ট্যাগ :

    বাকপ্রতিবন্ধী নারীকে গণধর্ষণ ৩ আসামি গ্রেফতার ভোলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…