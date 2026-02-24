ফুলপুরে নিখোঁজের ৪৬ দিন পর নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহ ফুলপুরে নিখোঁজের ৪৬ দিন পর এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ বাড়ির পাশের একটি বিল থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ
নিহত তহুরুন নেছা (৭৫) বওলা ইউনিয়নের সুতারপাড়া মহদীপুর এলাকার মৃত ওয়াহেদ আলীর স্ত্রী, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে আরো জানা গেছে ৪৬ দিন আগে তিনি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হলে থানায় সাধারণ ডায়েরি,এলাকায় মাইকিং,আত্বীয় স্বজনের বাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।
গতকাল রাতে বওলার জয়কান্দা বিলে একটি ভাসমান লাশ দেখা গেছে বলে পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে খোঁজাখোঁজি করে ধলা বিলের একটি ঝোপের মধ্যে থেকে অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
প্রথমে মরদেহটি অজ্ঞাত মরদেহ বলে খবর ছড়িয়ে পড়ায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়,পরের ওই নারীর ছেলে তাইজ উদ্দিন,ময়েজ উদ্দিন লাশটি তাদের মায়ের বলে শনাক্ত করে।
ফুলপুর থানার ওসি মোঃ রাশেদুল হাসান জানান অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল করে,মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।
