    • আজ মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    চাকরি

    নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৪৯ হাজার টাকা

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৩৭ পিএম
    নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৪৯ হাজার টাকা

    ছবি: সংগৃহীত

    যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। নারায়ণগঞ্জ জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মাসিক বেতন ৪৯ হাজার টাকা।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

    পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার

    পদসংখ্যা: ২ জন

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান

    অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর

    বেতন: ৪৯,২৯০ টাকা


    চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: নির্ধারিত নয়

    কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এইচএ

    অ্যাকশনএইড নিয়োগ বেতন চাকরি

