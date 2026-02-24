এইমাত্র
  • নোয়াখালীতে ইয়াবাসহ ২ কারবারি গ্রেপ্তার
  • শুষ্ক মৌসুমে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি: অদৃশ্য বিপদ ঘরে বাইরে
  • আর্থিক সংকটে অনিশ্চিত ভর্তি, ছাত্রদল নেতার সহায়তায় মুনায়েমের স্বপ্নপূরণ
  • প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টার দপ্তর বণ্টন, কে কোন দায়িত্বে
  • বগুড়া ও শেরপুরের উপনির্বাচন ৯ এপ্রিল
  • শেখ রেহানার স্বামীর আয়কর নথি জব্দ
  • চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩
  • শ্রীনগরে ট্রেনের ধাক্কায় কৃষি কর্মকর্তার মৃত্যু
  • তারাগঞ্জে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে সড়কের কাজ বন্ধ
  • পরিচ্ছন্ন উলিপুর কর্মসূচির উদ্বোধন
    • আজ মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    গাইবান্ধায় কাভার্ড ভ্যান-সিএনজি-অটোরিকশার সংঘর্ষে ২ নিহত

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৩২ পিএম
    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৩২ পিএম

    গাইবান্ধায় কাভার্ড ভ্যান-সিএনজি-অটোরিকশার সংঘর্ষে ২ নিহত

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৩২ পিএম

    গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে একটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ২ জন অটোরিকশা যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও অন্তত ৩ যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক  অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। 


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে গাইবান্ধা-সাদুল্লাপুর সড়কের মন্দুয়ার এলাকার শাহানা ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।


    নিহতরা হলেন, সাদুল্লাপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের তরফ বাজিত গ্রামের বেলাল হোসেনের ছেলে ও অটোরিকশা চালক আল আমিন মিয়া (৩০) ও গাইবান্ধা শহরের পুর্বপাড়ার নারায়ণ চন্দ্রের ছেলে গৌতম চন্দ্র (৬০)। আহতদের নাম পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।  


    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান,একটি কাভার্ড ভ্যান গাইবান্ধার দিকে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটি সিএনজিকে সাইট দিতে গিয়ে অপর একটি অটোরিকশার সঙ্গে ধাকা লাগে। এতে অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত ও আরও ৩ যাত্রী আহত হয়েছেন।


    বিষয়টি নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম সময়ের কণ্ঠস্বরকে জানান, পরিবহনগুলো জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে, মরদেহগুলো প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

     

    এসআর

    ট্যাগ :

    অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত গাইবান্ধা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…