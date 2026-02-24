আনোয়ারায় আটোরিকশা ছিনতাই, আটক ৩

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অটোরিকশা চালকের চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ধাওয়া দিয়ে তিন ছিনতাইকারীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ১১ নম্বর জুঁইদণ্ডী ইউনিয়নের গোদারপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আটককৃতরা হলেন— মো. সেলিম (৩০), মো. হৃদয় (২৮) ও মো. সাজ্জাদ (২৫)। তারা সবাই আনোয়ারা উপজেলার বরুমছড়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, ভুক্তভোগী অটোরিকশা চালক মো. ইলিয়াছ (৩০) বারশত ইউনিয়নের বোয়ালিয়া গ্রামের পুরাতন মাদ্রাসা এলাকার মনির আহমদের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীর সূত্রে জানা যায়, চালক ইলিয়াছ বটতলী থেকে যাত্রী নিয়ে গোদারপাড় এলাকায় পৌঁছালে তিন ছিনতাইকারী তাঁর চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেয়। এ সময় তাঁকে ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। আহত অবস্থায় ইলিয়াছ চিৎকার করলে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন।
পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে ছিনতাইকারীদের প্রায় ৭ কিলোমিটার ধাওয়া করা হয়। জুঁইদণ্ডী হয়ে রায়পুর ইউনিয়নের সরেঙ্গা গ্রামে পৌঁছালে তিনজনকে আটক করতে সক্ষম হয় জনতা।
স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শী নাঈম বলেন, "সরেঙ্গা গ্রামে এসে অটোরিকশাটি গর্তে আটকে উল্টে যায়। পেছনে ধাওয়া করে আসা লোকজন জানায় অটোরিকশাটি ছিনতাই করা হয়েছে। পরে চারজনের মধ্যে তিনজনকে আটক করে আমরা পুলিশে সোপর্দ করি, তবে একজন পালিয়ে গেছে।"
অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী হাসান জানান, আটককৃতরা আগেও এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং পরে পুলিশ এসে আটক তিনজনকে থানায় নিয়ে যায়।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, "অটোরিকশা ছিনতাইয়ের অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে জনতা। পরে পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে আসে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।"
