ফতুল্লায় ভেজাল জুস ও শিশুখাদ্য তৈরির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার মুসলিমপাড়া এলাকায় একটি কারখানায় রং ও কেমিক্যাল দিয়ে ভেজাল জুস ও শিশুখাদ্য তৈরির দায়ে মালিকপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মুসলিমপাড়ার ‘লাবনী ফুড কোম্পানি লিমিটেড’-এ অভিযান পরিচালনা করে র্যাব-১১ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জের সহকারী পরিচালক হৃদয় রঞ্জন বণিক এবং র্যাব-১১-এর অপারেশনস অফিসার ক্যাপ্টেন রওনক এরফান খান।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কারখানাটি থেকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল শিশুখাদ্য ও জুস জব্দ করা হয়। এসব পণ্য ক্ষতিকর রং ও কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারখানার মালিকপক্ষকে নগদ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
নকল ও ভেজাল পণ্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান জনস্বার্থে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে র্যাব-১১।
এনআই