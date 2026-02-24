এইমাত্র
  • তিন শ্রেণির নাগরিক আগে পাবেন ফ্যামিলি কার্ড: সমাজকল্যাণমন্ত্রী
  • পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কারণ এখন বোধগম্য : প্রধানমন্ত্রী
  • মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর
  • প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অপহরণের এক ঘণ্টার মধ্যে স্কুলছাত্র উদ্ধার
  • ফের আগরতলা-ঢাকা- কলকাতা বাস সার্ভিস চালু
  • রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব পদে আবারও সরওয়ার আলম
  • সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর
  • ফেব্রুয়ারির প্রথম ২৩ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ২৫৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার
  • নোয়াখালীতে ইয়াবাসহ ২ কারবারি গ্রেপ্তার
  • শুষ্ক মৌসুমে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি: অদৃশ্য বিপদ ঘরে বাইরে
    • আজ বুধবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ফতুল্লায় ভেজাল জুস ও শিশুখাদ্য তৈরির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১৫ পিএম
    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১৫ পিএম

    ফতুল্লায় ভেজাল জুস ও শিশুখাদ্য তৈরির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১৫ পিএম

    নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার মুসলিমপাড়া এলাকায় একটি কারখানায় রং ও কেমিক্যাল দিয়ে ভেজাল জুস ও শিশুখাদ্য তৈরির দায়ে মালিকপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মুসলিমপাড়ার ‘লাবনী ফুড কোম্পানি লিমিটেড’-এ অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাব-১১ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জের সহকারী পরিচালক হৃদয় রঞ্জন বণিক এবং র‍্যাব-১১-এর অপারেশনস অফিসার ক্যাপ্টেন রওনক এরফান খান।


    র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কারখানাটি থেকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল শিশুখাদ্য ও জুস জব্দ করা হয়। এসব পণ্য ক্ষতিকর রং ও কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারখানার মালিকপক্ষকে নগদ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।


    নকল ও ভেজাল পণ্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান জনস্বার্থে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে র‍্যাব-১১।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ফতুল্লা ভেজাল জুস

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…