    ফুলপুরে সারের কৃত্রিম সংকট ও বেশি দামে বিক্রি, ব্যবসায়ীর জরিমানা

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৪৪ পিএম
    ময়মনসিংহের ফুলপুরে সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগে বাজার মনিটরিং, সতর্কীকরণ এবং এক ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পৌরসভার আমুয়াকান্দা বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে ‘শফিক এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. শফিকুল ইসলাম।


    অভিযানে উপজেলা কৃষি অফিসার নাদিয়া ফেরদৌসি ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কামরুল হাসান কামুসহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।


    ফুলপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ নাদিয়া ফেরদৌসি জানান, সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কৃষকদের কাছ থেকে বেশি দাম নেওয়ার অপরাধ বন্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


    এনআই

    ফুলপুর সারের কৃত্রিম সংকট

