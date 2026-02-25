এইমাত্র
  • টাংগুয়ার হাওরে পর্যটকবাহী হাউজবোটে অগ্নিকাণ্ড
  • বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান
  • দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে শুভাঢ্যা খাল দখলমুক্ত ও বর্জ্যমুক্ত করা হবে: এ্যানি
  • ‘একুশে বইমেলায় কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে’
  • ‘আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে মশকরা’
  • জুলাই অভ্যুত্থানে হতাহতদের তালিকা পুনর্মূল্যায়ন হবে: ইশরাক
  • কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের ২১ ঘন্টা পর শিশুর মরদেহ উদ্ধার
  • দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নবনিযুক্ত আইজিপি
  • যুবলীগের সম্রাটের ২০ বছরের কারাদণ্ড
  • পিলখানা হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার করা হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুকের স্ত্রীর ইন্তেকাল

    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫২ পিএম
    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫২ পিএম

    সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুকের স্ত্রীর ইন্তেকাল

    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫২ পিএম


    নোয়াখালী-০২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ি আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুকের সহধর্মিণী কানিজ ফাতেমা (৭৩) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।


    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।


    গত ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে (ICU) লাইফ সাপোর্টে ছিলেন।


    মরহুমার পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, দুটি ধাপে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার বাদ জোহর রাজধানীর নিকুঞ্জ-১, লেক রোড এলাকার ৪৩ নম্বর বাড়ির সামনে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ইয়ারপুরস্থ নিজ বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।


    জয়নুল আবদিন ফারুকের সহধর্মিণীর মৃত্যুতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন নোয়াখালী জেলা বিএনপি ও জামায়াতের জেলা আমিরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।


    এসআর

    ট্যাগ :

    সাবেক বিরোধী জয়নুল আবেদীন ফারুকের স্ত্রীর ইন্তেকাল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…