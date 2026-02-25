এইমাত্র
    ডিসি মাসুদকে অভিনন্দন জানালেন ওমর সানি

    প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০৮ পিএম
    প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০৮ পিএম

    ডিসি মাসুদকে অভিনন্দন জানালেন ওমর সানি

    প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০৮ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ঢাকাই সিনেমার একসময়ের জনপ্রিয় নায়ক ওমর সানী। আগের মতো অভিনয়ে নিয়মিত নন। সর্বশেষ ‘ডেডবডি’ সিনেমায় দেখা গিয়েছিল তাকে। বর্তমানে তার ব্যস্ততা কাটছে নিজের ব্যবসা ঘিরে। তার পরিবারের সবাই দেশের বাইরে থাকলেও তিনি দেশে থেকেই ব্যবসা সামলাচ্ছেন।

    ব্যবসায়িক ব্যস্ততার মাঝেও নিজের ফেসবুক আইডিতে নানা রকম পোস্ট দিয়ে আলোচনায় আসেন এই অভিনেতা।

    গতকাল (২৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ওমর সানী ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

    পোস্টে ওমর সানী লেখেন, ‘অভিনন্দন ডিসি মাসুদ, একটি সন্তানকে দ্রুত উদ্ধার করার জন্য।’

    এ সময় তিনি আরও উল্লেখ করেন, এ ঘটনার নেপথ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা রয়েছে বলে তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

    প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পদক্ষেপে অপহরণের এক ঘণ্টার মধ্যে এক স্কুলছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রীর ফোনকলের পর রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলমের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এই স্কুলছাত্রকে উদ্ধার করে পুলিশ।মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর খিলগাঁওয়ের নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণের শিকার স্কুলছাত্রের বাবার নাম খন্দকার শামীম। তিনি সচিবালয়ের কর্মচারী।

