জনবল নিয়োগ দিবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে ‘চিফ রেগুলেটরি অফিসার (সিআরও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/বিবিএস/এলএলবি/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি
পদের নাম: চিফ রেগুলেটরি অফিসার (সিআরও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিবিএস/এলএলবি/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় recruitment.hrd@dse.com.bd সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
এইচএ