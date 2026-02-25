অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিয়োগ দেবে পূবালী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক পিএলসিতে ‘জুনিয়র অফিসার (সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পূবালী ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ১২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (সিএসই/সিএস/আইসিটি/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমান)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পূবালী ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
এইচএ