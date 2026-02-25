এইমাত্র
  • পদত্যাগ করিনি, তবে শুনেছি আমি আর নেই: আহসান এইচ মনসুর
  • বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ‘অপপ্রচারের’ প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন
  • প্রতিবেদনের জেরে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি, অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা
  • সখীপুরে ভিনদেশি ক্যাপসিকাম চাষে স্বপ্ন বুনছেন জয়নাল আবেদীন
  • ভোলায় মায়ের কোল থেকে ৩ মাসের শিশু চুরি
  • যেভাবে একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেলো নোবিপ্রবির আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা
  • ডিজিটাল প্রতারণা ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা এমপি চাঁদের
  • ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ির সংযোগ সড়কে নিম্নমানের ইট-খোয়া ব্যবহারের অভিযোগ
  • বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান
  • উলিপুরে ভোটকেন্দ্র সংস্কারে অনিয়মের অভিযোগ
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    চাকরি

    অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিয়োগ দেবে পূবালী ব্যাংক

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩৬ পিএম
    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩৬ পিএম

    অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিয়োগ দেবে পূবালী ব্যাংক

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩৬ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    পূবালী ব্যাংক পিএলসিতে ‘জুনিয়র অফিসার (সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।


    প্রতিষ্ঠানের নাম: পূবালী ব্যাংক পিএলসি 


    পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)

    পদসংখ্যা: ১২ জন

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (সিএসই/সিএস/আইসিটি/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমান)

    অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে


    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: নির্ধারিত নয়

    কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পূবালী ব্যাংক পিএলসি  আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    অভিজ্ঞতা নিয়োগ পূবালী ব্যাংক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…