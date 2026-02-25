বিশ্বকাপে হচ্ছে না ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনাল

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রত্যাশা ছিল ফের মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। বর্তমান সময়ে ভারতের কাছে পাত্তা না পেলেও, এই ম্যাচটি নিয়ে আগ্রহ থাকে ভক্ত-সমর্থকদের। তবে মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ড জয় পাওয়ায় এখন আর সেমিফাইনালে দেখা হচ্ছে না ভারত ও পাকিস্তানের। যদিও ফাইনালে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ভারত ও পাকিস্তান সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে, এমনটাই ভেবে নিয়েছিল অনেকেই। কিন্তু ইংল্যান্ড পাকিস্তানকে হারানোর কারণে শেষ চারে দুই দলের দেখার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। টুর্নামেন্টের ফরম্যাট অনুযায়ী, সুপার এইটের এক নম্বর গ্রুপের বিজয়ী প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে আরেক গ্রুপের রানার্সআপের সঙ্গে। আর গ্রুপ ২ এর বিজয়ীর সঙ্গে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে আরেক গ্রুপের রানার্সআপের।
ইংল্যান্ড দুই ম্যাচ শেষে ৪ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে ২ নম্বর গ্রুপের শীর্ষে। সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে তারা। পাকিস্তান তিন ম্যাচ খেলে বৃষ্টির কারণে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে তিনে। তাদের হাতে আর এক ম্যাচ বাকি। জিতলেও তিন পয়েন্টের বেশি পাবে না, থাকতে হবে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে, মানে গ্রুপের রানার্সআপ হবে।
অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে এক নম্বর গ্রুপের তৃতীয় স্থানে ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতে তাদের উপরে। সেমিফাইনালে যেতে হলে ভারতকে জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জিততে হবে। আর সেমিফাইনালে উঠলেও তাদের ঋণাত্মক নেট রান রেট (-৩.৮০০) বড় প্রভাব ফেলবে। তাদের জন্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া অসম্ভব। তাতে করে পাকিস্তানের সঙ্গে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে হচ্ছে।
এরই মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে ম্যান ইন ব্লুরা।
