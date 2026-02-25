যশোরে হাত-পা বেঁধে মুখে টেপ পেঁচিয়ে শিশুকে ধর্ষণ!

যশোরের বাঘারপাড়ায় হাত-পা বেঁধে মুখ টেপ পেঁচিয়ে সাড়ে ৫ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। মিষ্টির প্রলোভনে ডেকে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বাঘারপাড়া উপজেলার খলশী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ওই শিশুকে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ভুক্তভোগী শিশুর মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে মিষ্টির প্রলোভন দেখিয়ে আমার মেয়েকে বাড়ির পাশে আব্দুল হাই মাষ্টারের বাগানে ডেকে নিয়ে নিয়ে যায় খলশী গ্রামের আহাদ আলীর ছেলে শিহাব (১৮)। সেখানে হাত-পা বেঁধে মুখে টেপ পেঁচিয়ে শিহাব তাকে ধর্ষণ করে। আমার মেয়ে বাড়ি ফিরে ঘটনাটি আমাদেরকে জানায়৷ বুধবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সোয়া ১ টার দিকে তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রাহুল দেব জানান, ভর্তির সময় ওই শিশু শারীরিক যন্ত্রনায় কাতর ছিলো। তাকে ভর্তি করে চিকিৎসার জন্য গাইনী ওয়ার্ডে পাঠানো হয়েছে৷ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।
বাঘারপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহমুদুল হাসান জানান, শিশুকে ধর্ষণের তথ্য জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়। বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঘটনার সাথে জড়িত শিহাবকে আটকের চেষ্টা চলছে।
এসআর