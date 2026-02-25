বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সাবেক গোয়েন্দা প্রধান গ্রেপ্তার

শ্রীলঙ্কায় ইস্টার সানডেতে ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে দেশটির সাবেক গোয়েন্দা প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সুরেশ সাল্লেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোরে দেশটির অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাকে হেফাজতে নেয়।
সিআইডির এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেন, ‘ইস্টার সানডে হামলার ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও মদদের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল ইস্টার সানডের সকালে প্রায় একই সময়ে ছয়টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। হামলার লক্ষ্য ছিল তিনটি গির্জা ও তিনটি বিলাসবহুল হোটেল। এতে শত শত মানুষ আহত হন এবং ৪৫ জন বিদেশিসহ বহু প্রাণহানি ঘটে। এ হামলার পর শ্রীলঙ্কার পর্যটনখাত মারাত্মক ধাক্কা খায় এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। খবর আল জাজিরার।
তৎকালীন সরকার একটি স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর ওপর দায় চাপালেও গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ২০২৩ সালে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-৪ এক প্রতিবেদনে দাবি করে, হামলার আগে সুরেশ সাল্লে হামলাকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। উল্লেখ্য, হামলার আগে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে সতর্কবার্তা দিলেও তা উপেক্ষিত হয়েছিল।
এবি