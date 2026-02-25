এইমাত্র
  • রমজানে একদিনে ওমরাহ পালনে নতুন রেকর্ড
  • দেশে ফের শক্তিশালী ভূমিকম্প
  • দেশের রিজার্ভে বড় সুখবর, ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল
  • ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান
  • এবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪ পরিচালককে বদলি
  • ২০২৫ সালে রেকর্ড ১২৯ সাংবাদিক নিহত
  • যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানার ক্ষেপণাস্ত্র বানাচ্ছে ইরান: ট্রাম্প
  • বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সাবেক গোয়েন্দা প্রধান গ্রেপ্তার
  • পদত্যাগ করিনি, তবে শুনেছি আমি আর নেই: আহসান এইচ মনসুর
  • বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ‘অপপ্রচারের’ প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৯ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৯ পিএম

    ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৯ পিএম


    আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে বুধবার রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, সোয়াত, পেশাওয়ার, চিত্রালসহ বিভিন্ন শহরে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।


    পাকিস্তান আবহাওয়া বিভাগ (পিএমডি) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল হিন্দুকুশ অঞ্চলে ৩৬.৯৯° উত্তর অক্ষাংশ ও ৭১.৪১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।


    প্রভাবিত শহরগুলোর বাসিন্দারা তীব্র ঝাঁকুনি অনুভবের কথা জানিয়েছেন, ফলে অনেকেই বাড়ি ও অফিস ছেড়ে খোলা স্থানে আশ্রয় নেন।


    তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।


    সূত্র : রয়টার্স, দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন


    এবি 

    ট্যাগ :

    ভূমিকম্প আফগানিস্তান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…