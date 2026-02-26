এইমাত্র
    মাদারীপুরের অগ্নিকাণ্ডে খামার পুড়ে ছাই, ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি

    তামিম ইসমাইল, শিবচর (মাদারীপুর) প্রতি‌নি‌ধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৫৫ পিএম
    মাদারীপুরের শিবচরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি গবাদিপশুর খামার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে সাতটি গরু, ২০টি হাঁস ও একটি ছাগল আগুনে পুড়ে মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের দাবি, এ ঘটনায় প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।


    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার শিবচর পৌরসভার শিবরায়ের কান্দি গ্রামে কৃষক ওবায়দুল মোল্লার খামারে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।


    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ খামারে আগুনের সূত্রপাত হলে মুহূর্তেই তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় খামারে থাকা সাতটি গরু, একটি ছাগল ও ২০টি হাঁস পুড়ে যায়। খবর পেয়ে শিবচর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে তার আগেই স্থানীয়রা প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।


    প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

    ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ওবায়দুল মোল্লা বলেন, 'গবাদিপশুই ছিল আমার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। অগ্নিকাণ্ডে সব হারিয়ে আমি এখন নিঃস্ব।'


    শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, 'খামারে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আগুনে বেশ কিছু গবাদিপশু পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।'



