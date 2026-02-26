এইমাত্র
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    বিজয়ের পর বিরামহীন জনপদে সংসদ সদস্য ডা. লিটন 

    মামুনুর রশিদ, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০৫ পিএম
    রাজনীতিতে নির্বাচনের আগে প্রার্থীর আনাগোনা চিরচেনা দৃশ্য হলেও, ভোটের পর বিজয়ী প্রার্থীর এমন তৎপরতা সচরাচর দেখা যায় না। তবে সেই প্রথা ভেঙে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ত্রিশাল আসনের নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য ডা. মাহবুবুর রহমান লিটন। বিশাল ব্যবধানে জয়ের পর ঘরে বসে না থেকে পবিত্র রমজানের ক্লান্তি উপেক্ষা করে তিনি ছুটে চলছেন জনপদে।

    সাধারণত নির্বাচনের পর অনেক জনপ্রতিনিধি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ডা. লিটনের ক্ষেত্রে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতি রাতেই তিনি বেরিয়ে পড়ছেন বিভিন্ন ইউনিয়নে। বিশেষ করে তারাবির নামাজের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সাথে নিবিড় মতবিনিময় সভায় অংশ নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি ধানীখোলা, বৈলর, কাঁঠাল, কানিহারী, বালিপাড়া ও রামপুর ইউনিয়নে সফর সম্পন্ন করেছেন।

    প্রতিটি ইউনিয়নের নেতাকর্মী এবং অসাধারণ মানুষ তার কথা শোনার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বালিপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মজিবুর রহমান বলেন, আমরা ভোট দিয়ে তাকে জয়ী করেছি ঠিকই, কিন্তু তিনি যে এত দ্রুত গভীর রাতে আমাদের খোঁজ নিতে গ্রামে চলে আসবেন, তা আমাদের ভাবনার বাইরে ছিল।  মতবিনিময় সভাগুলোতে এমপি ডা.মাহবুবুর রহমান লিটন জনসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।  

