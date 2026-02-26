এইমাত্র
  • বইমেলা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী
  • মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরা হলো না জেলে শাহাদতের
  • সংরক্ষিত নারী আসনে আলোচনায় পাবনার আরিফা সুলতানা রুমা
  • দাউদকান্দিতে শিক্ষার্থী অপহরণের চেষ্টা
  • নওগাঁয় কবরস্থান থেকে কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার
  • নেত্রকোনায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন
  • পাকুন্দিয়ায় অটোরিকশা-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্কুলছাত্র নিহত
  • এখন থে‌কে মানসম্মত গ‌বেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কর‌লেই, সম্মাননা প্রদান করা হ‌বে: বাকৃবি উপাচার্য
  • লিচুর রাজ্য ছেয়ে গেছে সোনালী মুকুলে, ব্যপক ফলনের সম্ভাবনা
  • নড়াইলে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহম্মদ শেখের ৯০তম জন্ম বার্ষিকী পালিত
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    টঙ্গীতে পরিত্যক্ত আ.লী‌গ অফিসে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন

    আরিফ চৌধুরী, টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৯ পিএম
    আরিফ চৌধুরী, টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৯ পিএম

    টঙ্গীতে পরিত্যক্ত আ.লী‌গ অফিসে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন

    আরিফ চৌধুরী, টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৯ পিএম

    গাজীপুরের টঙ্গীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ অফিসে ব্যানার ও  জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়ে‌ছে। 

    আজ বৃহস্প‌তিবার ভো‌রে নতুন বাজার এলাকায় দলটির অফিসে গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহ‌যোগী সংগঠন লেখা ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন দেখা যায়।

    এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। 

    ভিডিওতে দেখা যায়, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহ‌যোগী সংগঠন লেখা ব্যানারটি গাজীপুর-২ আস‌নের সা‌বেক সংসদ সদস্য জাহিদ আহসান রা‌সেল তার ফেসবু‌কে পোস্ট ক‌রে‌ছেন।

    তি‌নি লি‌খে‌ছেন, ‘টঙ্গী থানা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দীর্ঘ ১৮ মাস পর দলীয় ব্যানার এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে দেওয়া-হয়তো সহজ। ভেঙে-চুড়ে লুটপাট করা- হয়তো সহজ, কিন্তু একটি বলিয়ান চেতনাভাস্বর আদর্শ ধ্বংস করে সাধ্য কার? জেনে রেখো.. যতই হত্যা করো, জন্মাবো আবার দারুণ সূর্য হবো, লিখবো নতুন ইতিহাস।’

    স‌রেজ‌মি‌নে দেখা যায়, কার্যলয়‌টির সাম‌নে ব্যানার টাঙ্গা‌নো ও এক‌টি খুঁ‌টিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা। 

    স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৫ আগস্টের পর থেকে কার্যালয়টি পুরোপুরি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যেই হঠাৎ করে আজ ভোরে ‌কে বা কারা কার্যালয়ে ঢুকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন।

    এর আগে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলীয় নেতাকর্মীরা আত্মগোপনে চলে যান। ওই সময় কয়েক দফায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা কার্যালয়টিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

    এবিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মে‌হেদী হাসান ব‌লেন, আমরা এধরণের কোনো তথ্য পাইনি। 


    এসআর

    ট্যাগ :

    টঙ্গী‌ অফিসে ব্যানার জাতীয় পতাকা উত্তোলন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…