এইমাত্র
  • সেনাবাহিনীর আরও ৬ উচ্চ পদে রদবদল
  • ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে মো. সরওয়ার
  • ফেব্রুয়ারির ২৫ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ২.৭৯ বিলিয়ন ডলার
  • ২০২৫ সালে ৮ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত বা নিখোঁজ: জাতিসংঘ
  • ৪২ যুদ্ধজাহাজ-সাবমেরিন নিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিশাল মহড়া ভারতের
  • ইসরায়েলে পৃথক তিন সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ সেনা সদস্যসহ আহত ৩৭
  • উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার বাড়ানোর ঘোষণা কিম জং উনের
  • বইমেলা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী
  • মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরা হলো না জেলে শাহাদতের
  • সংরক্ষিত নারী আসনে আলোচনায় পাবনার আরিফা সুলতানা রুমা
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বরিশালে চারটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪২ পিএম
    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪২ পিএম

    বরিশালে চারটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪২ পিএম

    পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বরিশালে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪ টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

    বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে বরিশাল নগরীর চৌমাথা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

    এসময় নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও মেয়াদ উত্তীর্ন খাবার বিক্রির অপরাধে দুইটি খাবার হোটেল ও দুইটি রেস্তোরা সহ চারটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

    জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক অপূর্ব অধিকারী বলেন, অস্বাস্থ্যকর-নোংরা পরিবেশে ইফতার সামগ্রী তৈরি ও মেয়াদ উর্ত্তীন্ন খাবার বিক্রির দায়ে নগরীর চৌমাথার অর্পিতা গৌরনদী মিস্টান্ন ভান্ডারকে ৫ হাজার ও মুসলিম সুইটস এন্ড রেস্তারাকে ৭ হাজার টাকা সহ দুইটি খাবার হোটেলকে ৫ হাজার করে মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

    অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যলয়ের উপপরিচালক অপূর্ব অধিকারী ও সহকারীপরিচালক ইন্দ্রানী দাস।

    জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জানিয়েছেন, পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

    এফএস

    ট্যাগ :

    বরিশাল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…