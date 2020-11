শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করার লক্ষ্যে মেডিকেল স্টুডেন্টস সায়েন্টিফিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করার লক্ষ্যে মেডিকেল স্টুডেন্টস সায়েন্টিফিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্কঃ বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীর মেডিকেল শিক্ষার্থীদের গবেষণাধর্মী কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে চতুর্থবারের মত আয়োজিত হয়ে গেলো, “বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল স্টুডেন্টস সায়েন্টিফিক কংগ্রেস (বিমসকন)” ২০২০।

বৈশ্বিক মহামারীর এই সময় আয়োজিত হতে যাওয়া এ কনফারেন্সটি বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সায়েন্টিফিক কনফারেন্স। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ মেডিকেল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (আইএফএমএসএ) বাংলাদেশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ৫-৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় উক্ত কনফারেন্সটি।

বিমসকন ২০২০ ভার্চুয়ালের এবারের প্রতিবাদ্য – Healthcare in Pandemic: Integration of Clinical Approach with Research and Public Health Education। বিমসকনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.bimsscon.org) আয়োজিত চারদিনের এই ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর ডঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রফেসর ডঃ ফাতেমা আশরাফ, প্রফেসর ডঃ শারমিন ইয়াসমিন, প্রফেসর ডঃ ফিরোজ কাদের সহ আরও অনেকে।

চারদিন ব্যাপী এ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ৩২টি চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সায়েন্টিফিক পেপার উপস্থাপন, ক্যারিয়ার আলোচনা, ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা, ভিডিও প্রতিযোগিতাসহ ছিল নানা আয়োজন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় ভার্চুয়াল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিমসকন ২০২০ এর কংগ্রেস পার্টনার হিসেবে রয়েছে পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আইমেড কনফারেন্স পর্তুগাল, ইন্ডিয়ান অটিজম সেন্টার, এইমস মিটিং, জুভেন্স প্রো মেডিসিনা সহ অনেক আন্তর্জান্তিক কনফারেন্স এবং সংগঠন।

বিমসকনের মিডিয়া স্পন্সর যমুনা টিভি এবং দ্যা ডেইলি স্টার এবং অফিসিয়াল স্পন্সর বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিকালস, স্কয়ার ফার্মাসিউটিকালস এবং এসিআই লিমিটেড।