ফেসবুকের নাম ব্যবহার, বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করবে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ

সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক- ফেসবুক.কম.বিডি নামে একটি ডোমেইন নিয়ে তা ছয় মিলিয়ন ইউএস ডলারে বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছে বাংলাদেশি একটি প্রতিষ্ঠান। আর এটি দেখে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫০ লাখ ইউএস ডলাররের মামলা করতে বাংলাদেশে আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

ফেসবুকের আইনজীবী প্যানেলের সদস্য ব্যারিস্টার মোকছেদুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) থেকে বরাদ্দ পাওয়া ফেসবুক.কম.বিডি নামে ওই ঠিকানায় বিজ্ঞাপনটির দেখা মেলে। সেখানে ‘ফর সেল’ শিরোনামে বলা হয়,“ www.facebook.com.bd” this domain is for sale.Direct sell contact:[email protected] a fixed "Buy it Now" price has been set of $US 6000000(Six Millions United States Dollars Only).This is subject to change at any time.

সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোকছেদুল ইসলাম বলেন, ‘ফেসবুকের নামে বাংলাদেশে ওয়েবসাইট খোলার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশের আদালতে ৫০ হাজার ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ইতোমধ্যে মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ ওয়ান সফটওয়্যাার লিমিটেড নামের বাংলাদেশি একটি প্রতিষ্ঠান ফেসবুক ডটকম বিডি নামে দেশি ডোমেইন খুলেছে। সেই ডোমেইনটি বিক্রি করা হবে বলেও সেখানে ৬০ মিলিয়িন ডলার মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে। ফেসবুকের পক্ষ থেকে সেই সাইট বন্ধে একাধিকবার আইনি নোটিশ পাঠালেও সেটা বন্ধ করা হয়নি। তাই এই বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য ফেসবুক কর্তৃপক্ষ আমাকে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।’

আগামী সপ্তাহে ঢাকার নিম্ন আদালতে মামলা করা হতে পারে বলে জানান এই আইনজীবী। তিনি জানান, ইতোমধ্যে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেছে।