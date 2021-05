তবে কি তাহসানের কাছে ফিরছেন মিথিলা?

বিনোদন ডেস্ক- ঈদের পরের দিন মানে শনিবার রাতে সারপ্রাইজ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া তাহসানের স্ট্যাটাস এখন রীতিমতো ভাইরাল নেটিজেনদের মাঝে। সারপ্রাইজের অপেক্ষায় থাকা মিথিলার স্ট্যাটাসও তৈরি করেছে বেশ বিতর্ক।

তাহলে কি ভিনদেশি সৃজীতকে রেখে তাহসানের কাছে ফিরছেন মিথিলা? আর এমনটা হলে বিষয়টিকে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ছেড়ে ডমেস্টিক ধরার সাথেই তুলনা করছেন তাহসান-মিথিলার অনলাইন ভক্তরা।

বুধবার (১২ মে) রাতে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে লেখেন, “I have a surprise for YOU this Saturday night…” অর্থ্যাৎ “এই শনিবার রাতে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে”।

এমন স্ট্যাটাসে তাহসানের অনেক নারী ভক্তরাই দুঃখ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন। অনেকেই মনে করছেন, বিয়ের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন তাহসান।

শারমিন ইসলাম নামে তাহসানের এক নারী ভক্ত লেখেন, একবার বিয়ে করে শিক্ষা হয় নাই? আবার কেন? আমরা তো ছিলামই”।

তবে তাহসানের স্ট্যাটাসের পরপরই মিথিলার আরেক স্ট্যাটাস নিয়ে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা।

তাহসানের সাবেক স্ত্রী রাফিয়া রশিদ মিথিলা লেখেন, “Really !!!??……..Waiting for THE surprise” অর্থ্যাৎ “আসলেই!!!??…… সারপ্রাইজের অপেক্ষায় থাকলাম” এই স্ট্যাটাস থেকে অনেকেই মিলিয়ে নিচ্ছেন দুই এ দুই এ চার এর হিসেব।

তাহসান-মিথিলার ভক্তরা মনে করছেন, বর্তমানে সৃজীতের সাথে বিবাহবন্ধনে থাকা মিথিলা আবারও হয়তো একত্রিত হবেন তাহসানের সাথে।

এমন সম্ভাবনা থেকে নুরে আলম নামের এক ভক্ত মন্তব্যের ঘরে লেখেন, তাহলে কী ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ছেড়ে ডমেস্টিকে ফিরছেন মিথিলা?

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রায় ১১ বছরের সংসার জীবনের ইতি টানেন তাহসান ও মিথিলা।