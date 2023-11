যবিপ্রবিতে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ-এর উদ্যোগে বুধবার (২৯ নভেম্বর) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫তম আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব (IIUSFF) এর অষ্টম ক্যাম্পাস স্ক্রিনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Take Your Camera, Frame Your Dream' স্লোগান নিয়ে ২০০৭ সালে যাত্রা শুরু করে IIUSFF। প্রতি বছর সারাবিশ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আহ্বান করা হয়। এবছর, বিশ্বের ৯৬টি দেশ থেকে ১৬৭১টি শর্ট ফিল্ম জমা পড়েছে। এর মধ্য থেকে নির্বাচিত শর্টফিল্ম দেশব্যাপী প্রদর্শনী করা হচ্ছে।

আয়োজনের এবারের আসরে নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলো দেশের ছয়টি বিভাগের ৯টি ক্যাম্পাসে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাস স্ক্রিনিং-এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে এবং রুয়েটে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পরবর্তী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এবছর, উৎসবের ১৫তম আসরে সহযোগিতায় রয়েছে রয়্যাল নরওয়েজিয়ান দূতাবাস এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)। ৩০ নভেম্বর বসুন্ধরা স্টার সিনেপ্লেক্সে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবারের আসরের পর্দা নামবে।

এআই