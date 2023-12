লন্ডনের রাস্তায় ম্যাগাজিন বিক্রি করে প্রশংসায় ভাসছেন বৃটিশ প্রিন্স

বৃটিশ রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রিন্স উইলিয়ামকে লন্ডনের রাস্তায় ম্যাগাজিন বিক্রি করতে দেখা গেছে। ৫ই ডিসেম্বর রাজধানীর হ্যামারস্মিথ এলাকায় টেস্কোর একটি শাখায় ম্যাগাজিন বিক্রেতা ডেভ মার্টিনের সঙ্গে ম্যাগাজিন বিক্রি করছেন তিনি।

জনপ্রিয় ম্যাগাজিনটির নাম 'বিগ ইস্যু' -এটি একটি চ্যারিটেবল ম্যাগাজিন, যা প্রকাশনা ও বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এই আয়ের অর্থগুলো বড় দিন উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের সাহায্য করতে ব্যয় করা হবে।

বিগ ক্রিসমাসের একটি ঐতিহ্য অব্যাহত রাখতে গৃহহীনদের সাহায্য করার জন্য ম্যাগাজিন বিক্রি করে। এর মধ্য দিয়ে রীতিমতো সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন প্রিন্স অফ ওয়েলস। প্রিন্সকে হঠাৎ ম্যাগাজিন বিক্রি করতে দেখে ক্রেতারা হতবাক হয়ে যান।

এসময় বিগ ইস্যুর নির্ধারিত পোশাকে উইলিয়ামকে দেখা যায়, ক্রেতাদের সঙ্গে হাসি মুখে স্বাচ্ছন্দে সেলফিও তুলেন প্রিন্স। বিক্রি পর্ব শেষ করে উইলিয়াম নিজ এক্স একাউন্টে ছবি সম্বলিত একটি পোস্ট করেন।

এতে তিনি লিখেন, ''Great to be back with Dave, selling the latest edition of the @BigIssue once again! '' অর্থাৎ ডেইভ-এর @BigIssue এর সর্বশেষ সংস্করণ আবার বিক্রি করে ডেভের সঙ্গে ফিরে আসতে পেরে দারুণ লাগছে!

রাজপরিবারের সদস্যের এই উদারতামূলক কাজ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রিন্স উইলিয়াম এর আগেও একরকম সেবামূলক কাজে জনগণের সাথে রাস্তায় নেমেছেন।