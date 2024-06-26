এইমাত্র
  • লক্ষ্মীপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ
  • ঘটনার সময় কারাগারে থাকা আসামিকে গ্রেপ্তার দেখাতে পুলিশের আবেদন!
  • নারীরা কখনও জামায়াতের প্রধান হতে পারবে না: জামায়াত আমির
  • গৌরীপুরে সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৪
  • জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৯ তরুণ হত্যা: হাসিনা-কামালসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল
  • সুজনের ‘জনগণের মুখোমুখি’ অনুষ্ঠানে উন্নয়ন ভাবনা ও ভোটারদের প্রশ্ন
  • শেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত
  • নেতানিয়াহুর ফোনের ক্যামেরায় কেন এই টেপ
  • সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারে ১২ বন্দীর পোস্টাল ব্যালটে ভোট
  • হাওড়ের অধিকার আদায়ে ঘরে ঘরে জলি তালুকদার
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১৬ মাঘ, ১৪৩২ | ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    সহজে এলডিসি উত্তরণে সুইডেনের সমর্থন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৬ জুন ২০২৪, ১০:৩৪ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৬ জুন ২০২৪, ১০:৩৪ এএম

    সহজে এলডিসি উত্তরণে সুইডেনের সমর্থন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৬ জুন ২০২৪, ১০:৩৪ এএম
    ছবি: বাসস

    বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডিশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে মঙ্গলবার (২৫ জুন) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনে তার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন।

    প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের সহজ উত্তরণে সুইডেনের সমর্থন চেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা এলসিডি থেকে সহজভাবে উত্তরণের জন্য সুইডেনের  সমর্থন সহযোগিতা চাইছি।বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডিশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে আজ মঙ্গলবার (২৫ জুন) গণভবনে বিদায়ী সাক্ষাৎ করলে তিনি এই সমর্থন চান।

    সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব মো. নাঈমুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই উত্তরণের জন্য জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রদানে সুইডেনকে অনুরোধ করেছেন। জবাবে সুইডেনের দূত প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তাদেরও ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে।

    সুইডেনের সঙ্গে বাংলাদেশের বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা রয়েছে এবং এর বেশিরভাগই তৈরি পোশাকের (আরএমজি) রাষ্ট্রদূত বলেন, তার দেশ এই খাতে (আরএমজি) সহযোগিতা প্রসারিত করবে এবং বিশেষ করে, তারা জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশে তাদের প্রতিশ্রুতির কারণে সামাজিক পরিবেশগত দিকগুলিকে টেকসই রাখাকে অগ্রাধিকার দিতে চায়।

    প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে আলেকজান্দ্রা বলেন, এই ডিজিটাল যাত্রায় সুইডেন বাংলাদেশকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। সময় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য সুইডেনের প্রতি আহ্বান জানান।

    আলোচনায় রোহিঙ্গা ইস্যু উঠলে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, যা সেখানকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত  পোষণ করে বলেন, তারাও  অনুকূল পরিবেশ বিরাজ না করলে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের নিজ  দেশে ফিরে যেতে বলবে না। তিনি বলেন, ‘মিয়ানমারে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এবং তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ তৈরি না করা পর্যন্ত তারা তাদের ফিরে  যেতে বলতে পারবেন না।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    এলডিসি সুইডেন প্রধানমন্ত্রী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…