একা ভ্রমণে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন

ঘুরতে গিয়ে নিজের মনকে উৎফুল্ল রাখার পরিবর্তে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে আসতে হয় অনেকের। আর এ জন্য অনেকেই একা ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। ভ্রমণে সঙ্গী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিজের মানসিকতার মতো কিংবা পছন্দ-অপছন্দে সামঞ্জস্য রয়েছে এমন সঙ্গী না হলে ভ্রমণ আনন্দ দেওয়ায় থেকে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে অনেক সময়। ফলে ভ্রমণের জায়গা, খাওয়া কিংবা থাকায় বিষয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে অনেকটা একাকীত্ব কিংবা নানা সমস্যার কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সঠিক নয়। একা ঘুরতেও ভালো লাগে। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁরাই হয়তো সেটা উপলব্ধি করতে পারেন।
চলুন
জেনে নেয়া যাক একা ভ্রমণে
কোন কোন বিষয় মাথায়
রাখতে হবে-
** সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হবে এবং জেনে নিতে হবে স্থানটি নারীদের জন্য কতটা নিরাপদ। স্থান নির্বাচন করার পর নজর দিতে হবে প্যাকিং-এ।
** শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্যাকিং করতে হবে। এককথায় সোলো ট্রাভেলিং করার জন্য যত কম জিনিস নেয়া হবে ভ্রমণ ততটাই সহজ হয়ে উঠবে।
** অনেক স্পটে নির্দিষ্ট টাকার বাইরেও অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয়।যেহেতু একা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছেন, তাই চাইলেই কারও কাছ থেকে টাকা নিতে পারবেন না। তাই প্রয়োজনীয় টাকার বাইরেও কিছু টাকা রাখুন। অথবা নগদ টাকা কম রেখে, কার্ড বা স্মার্ট ওয়ালেট বেশি ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে আরও নিরাপদ থাকা সম্ভব।
** ভ্রমণের সময় আমরা অনেক দূরদূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে থাকি। সে ক্ষেত্রে আপনি আপনার পছন্দের মতো কয়েকটি বই সঙ্গে নিতে পারেন। তাহলে যাত্রাপথে বইগুলো পড়ে আপনি যেমন ভালো সময় উপভোগ করতে পারবেন, তেমনি নতুন কিছু কিছু বইও পড়া হয়ে যাবে এ সময়ের মধ্যে।
** বাসযাত্রার থেকে রেলযাত্রা সময় বেশি লাগলেও অনেকেই রেলপথে যাত্রা করতে পছন্দ করেন। আপনি যদি একা ভ্রমণ করতে চান, তাহলে রেলযাত্রা আপনাকে বেশ আনন্দ দেবে। একাধিক বগিতে চলাচলসহ বিভিন্ন স্টেশনে নেমে মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে পারবেন।
** যেকোন ইমারজেন্সি প্রয়োজনে পর্যটন স্থানের মানুষেরা যেন আপনার পরিচয় জানতে পারেন এবং আপনার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সে জন্য এনআইডি কার্ড সঙ্গে রাখুন।
** অধিকাংশ সময় পর্যটক এলাকার রেস্তোরাগুলোর খাবারের মান ভালো থাকে না। সে জন্য তাদের খাবার পরিহার করাই উত্তম। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া খাবারের জন্য চেষ্টা করতে পারেন। তবে ভ্রমণে আপনি শুকনাজাতীয় খাবার আগে থেকে সঙ্গে নিতে পারেন। বিস্কুট, চানাচুর, চাল ভাজা, চিড়া–মুড়িজাতীয় খাবার সঙ্গে রাখুন। বিরতি কিংবা অবসর সময়ে সে খাবারগুলো আপনাকে বেশ ভালো সময় অতিবাহিত করতে সাহায্য করবে।
তাই বলতে হয়, একা ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রত্যেকের জীবনে একবার হলেও উপভোগ করা উচিত। আমরা সচারাচর বিভিন্ন ব্যক্তি বা কাজের চাপ এড়িয়ে থাকতেই ভ্রমণ করে থাকি। সে ক্ষেত্রে ভালো সময় কাটানোর একমাত্র উপায় হলো একা ভ্রমণ করা।