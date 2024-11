সংস্কৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, সংস্কৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এটা একেক সময় একেক রূপে দেখা যায়। আর্টফিল্ম বা সকল ধরনের চলচ্চিত্র যাই বলি না কেন, এটি সংস্কৃতির আরো একটি নতুন রূপ। এটাও সবসময় পরিবর্তনীয়।



শুক্রবার (২২ নভেম্বর) ময়মনসিংহ নগরীর অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী International Confederation of Arthouse Cinemas (ICCAE) এর সহযোগিতায় International Academy of Film and Media (IAFM) এর উদ্যােগে আয়োজিত ইউরোপিয়ান আর্ট হাউস সিনেমা ডের নবম আসরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।



তিনি আরও বলেন, মানবজাতি যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবকিছুই কালচার। হতে পারে সেটা কোনো দৃশ্যমান বস্তু, কোনো প্রথা কিংবা মানবিক বিশ্বাস। বৃহৎ পরিসরে বলা যায়, প্রকৃতি প্রদত্ত মানুষ যেটা নিজের সাথে মানিয়ে নিয়েছে বা পেয়েছে, সেটাও সংস্কৃতি। ঐ সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করা হচ্ছে শিক্ষা। সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক জায়গা বৃহত্তর ময়মনসিংহ। এই উপমহাদেশের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের মতো আমাদের দেশের অনেক সাংস্কৃতিক গুণীমানুষ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন।



ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির উচ্চতায় ফ্রান্স বিশ্বের দরবারে অনেক এগিয়ে। ফরাসি বিপ্লব, ঐতিহাসিক আন্দোলন, এসব পৃথিবীর বুকে স্মরণীয়। আমাদের সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র ফ্রান্সসহ বিশ্বের দোয়ারে পরিচিতি লাভ করলে এটা আমাদের জন্য পরম পাওয়া ও আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। ইউনেস্কো, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ চলচ্চিত্রের সেই জায়গাগুলোতে বাংলাদেশের আর্টফিল্মকে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আরো একটি ধাপ। সংস্কৃতির বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান তিনি।



এসময় সংস্কৃতির পরিমাপক, সংরক্ষক ইউনেস্কোর প্রশংসনীয় সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের হেড অব অফিস এন্ড ইউনেস্কো কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভকে অভিনন্দন জানান উপদেষ্টা।



আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের জায়গা থেকে উপদেষ্টা আরো বলেন, এ বিষয়ে আমরা সাধারণ মানুষ কী করতে পারি, নিজেদের কী দায়িত্ব রয়েছে, যারা এখানে সমবেত হয়েছি তাদের ভূমিকা কী হতে পারে, সেটাও নিজেদেরকেই ভাবতে হবে। এ ধরনের কার্যক্রমকে আমরা একজন দর্শক ও বার্তাবাহক হিসেবেও উৎসাহ দিতে পারি। চলচ্চিত্র তৈরি করার এ ধরনের গঠনমূলক আলোচনা ও অনুষ্ঠান সবাইকে সমৃদ্ধ করবে। এরকম গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন আর্টফিল্মকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চলমান রাখবে।



আয়োজকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ময়মনসিংহের এ আয়োজন এই উপমহাদেশে "European Arthouse Cinema Day" এর প্রথম আয়োজন।



বিভাগীয় কমিশনার মো: মোখতার আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই, ইউনেস্কোর বাংলাদেশের হেড অব অফিস ও কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. সুসান ভিজি, রেঞ্জ ডিআইজি ড. মোঃ আশরাফুর রহমান, কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট ও রাইটার ড. প্রদীপ চন্দ্র করসহ আরো অনেকে।



এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই বলেন, ‘এ দেশের সংস্কৃতি খুবই চমৎকার। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ দেশের সংস্কৃতি বিদেশেও স্থান করে নেবে। সংস্কৃতির বিকাশ ঘটলে দেশের উন্নয়ন সাধিত হয়। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।’



অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন- আইএএফএমের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিবেষ রয়, কালচারাল একটিভিস্ট আব্দুর রব মোশারফ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সার্চ কমিটির আহবায়ক মোঃ আল আমিন রাকিব (তনয়), ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মাহফুজুল আলম মাসুমসহ বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ।



এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গণমাধ্যমকর্মী প্রমূখ।



এফএস