    • আজ সোমবার, ১৫ পৌষ, ১৪৩২ | ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    খেলা

    বোর্নমাউথের কাছে ১-০ গোলে হারলো টটেনহ্যাম

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে টটেনহ্যাম হটস্পার। ডিন হুইজসেনের একমাত্র গোলে স্বাগতিকরা জয় নিশ্চিত করে।

    ভিটালিটি স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী টটেনহ্যাম চমক দেখানোর প্রত্যাশায় নামে। তবে নিজেদের শেষ দুই ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিল না স্পার্সরা। ম্যাচের শুরু থেকেই স্বাগতিকদের আক্রমণের চাপ সামলাতে ব্যস্ত ছিল টটেনহ্যাম। যদিও পাল্টা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়।

    খেলার ১৭তম মিনিটে বোর্নমাউথের হয়ে স্কোরলাইন খোলেন ডিন হুইজসেন। মার্কাস টাভারনিয়ারের কর্নার কিক থেকে হেডের মাধ্যমে বল জালে পাঠান তিনি। এরপর ম্যাচে ফিরতে আক্রমণের চেষ্টা চালালেও টটেনহ্যামের জন্য দিনটি ছিল হতাশাজনক। অফসাইডের কারণে গোল বাতিল, অথবা বল পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে যাওয়ায় তারা গোল পায়নি।

    দ্বিতীয়ার্ধে বোর্নমাউথ গোল ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেলেও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিক বোর্নমাউথ।

    ট্যাগ :

    খেলা ফুটবল

