গবেষণাপত্র নিয়ে কুবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে নোবিপ্রবি শিক্ষার্থীর প্রতারণা অভিযোগ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) ইংরেজি বিভাগের ১ম আবর্তনের শিক্ষার্থী রিফাত সুলতানা জাহানের গবেষণা নিজের নামে প্রকাশ করার অভিযোগ উঠেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইসরাত জাহান নিম্নীর বিরুদ্ধে। তিনি এর আগে নোবিপ্রবির ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকুরিরত ছিলেন।

বুধবার (১৯ মার্চ) সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ তুলে ধরেন নোবিপ্রবি ইংরেজি বিভাগের সাবেক এই শিক্ষার্থী। এর আগে গত ১৩ মার্চ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের কাছে তথ্যপ্রমাণসহ অফিসিয়ালি অভিযোগপত্র জমা দেন তিনি।

লিখিত অভিযোগে রিফাত সুলতানা জাহান উল্লেখ করেন, ২০১৯ সালে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) ইংরেজি বিভাগের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক ইসরাত জাহান নিম্নীর অধীনে "Subjugation, Marginalization and Double Colonization: A Reading of The Avarodhbasini, The Dark Holds No Terrors and The God of Small Things" শিরোনামে এম.এ থিসিস সম্পন্ন করি। সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি আমার কোনরূপ অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত "International Journal of English Literature and Social Sciences, Vol-9, Issue-6, Nove-Dec 2024" শীর্ষক জার্নালে "Breaking the Silence: A Quest for Self in Shashi Deshpande's The Dark Holds No Terrors" শিরোনামে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে একটি প্রবন্ধ (আর্টিকেল) প্রকাশ করেন যেখানে তিনি আমাকে দ্বিতীয় লেখক হিসেবে উল্লেখ করেন।

অভিযোগে আরো বলা হয়, সহকারী অধ্যাপক নিম্নীর প্রকাশিত নিবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৫টি অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ) তিনি আমার এম.এ থিসিসের মূল বইয়ের ৩ নং অধ্যায় থেকে সরাসরি অনুলিপি করেছেন। আমার মূল থিসিস ছাড়াও ৬ জানুয়ারি ২০১৯ সালে তাকে প্রেরণকৃত থিসিসের খসড়া নমুনার ৫ নং অধ্যায়, ২৩ শে আগস্ট ২০১৯ এই প্রেরণকৃত থিসিসের বই আকারের খসড়া নমুনার ৪ নং অধ্যায় এবং আমার থিসিস উপস্থাপন (প্রেজেন্টেশন) থেকেও তিনি অনুলিপি, ভাবানুবাদ ( প্যারাফ্রেজিং) এবং পুনর্ব্যক্ত যুক্তি (রিফ্রেজিং) ব্যবহার করেছেন। এই নিবন্ধনের মূল যুক্তি (প্রবলেম স্টেটমেন্ট) এবং বিশ্লেষণ (ডিসকাশন) আমার এমএ থিসিসের ৩ নং অধ্যায়ের প্রতিফলন করে। এমনকি তার প্রকাশিত নিবন্ধের শিরোনামো ৬ জানুয়ারি ২০১৯ এ তাকে প্রেরণকৃত থিসিসের খসড়া নমুনা ৫ নং অধ্যায়ের শিরোনামের প্রতিফলন করে।

অভিযোগের বিষয়ে নোবিপ্রবি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত সুলতানা জাহান বলেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বর্তমান সহকারি অধ্যাপক মিসেস ইসরাত জাহান নিম্নী আমার প্রকাশিত নিবন্ধনটি প্রকাশের পূর্বে আমার কোন প্রকার সম্মতি নেননি। আমি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। পাশাপাশি অনুমতি ছাড়া কারো গবেষণা নিজের নামে প্রকাশ করা একটি অপরাধ। আমার অনুমতি ছাড়া আমার গবেষণা প্রকাশ করার জন্য আমার কাছে অফিসিয়ালি ক্ষমা চাইতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এর তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আহ্বান করছি।

এ বিষয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, নোবিপ্রবি শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ আমি পেয়েছি। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি উক্ত গবেষণা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও ব্যবহার করেন নি। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন গবেষণা পত্রটি তিনি জার্নাল থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইসরাত জাহান নিম্নীকে বারবার কল দিয়েও পাওয়া যায় নি।

এসআর