    দেশজুড়ে

    নান্দাইলে মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

    আমিনুল হক বুলবুল, নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০৫ পিএম
    নান্দাইলে মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

    ময়মনসিংহের নান্দাইলে আসমা খাতুন (৪৮) নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের হালিউরা গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

    মৃত আসমা খাতুন একই গ্রামের সাইদুল ইসলামের স্ত্রী। তার ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে রয়েছে।

    নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, আসমা খাতুন মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। বুধবার দিবাগত রাতে সবার অজান্তে আসমা খাতুন ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির পাশে বাঁশ বাগানে গিয়ে আত্মহত্যা করেন।

    বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে নিহত আসমা খাতুনের দেবরের ছেলে হাসান বাড়ির পাশে বাঁশ বাগানে আসমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

    খবর পেয়ে নান্দাইল মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেন।

    নান্দাইল মডেল থানার ওসি তদন্ত মোজিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

