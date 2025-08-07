এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    সখীপুরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু!

    আমিনুল ইসলাম, সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৭:১৬ পিএম
    টাঙ্গাইলের সখীপুরে বজ্রপাতে শামীম (১৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের বৈলারপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

    নিহত ওই ব্যক্তি বৈলারপুর গ্রামের শরাফত মিয়ার ছেলে।

    পরিবার সূত্রে জানা যায়, শামীম বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সেখানে বজ্রপাতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

    নিহত শামীমের চাচা শাহ আলম মিয়া বলেন, 'বজ্রপাত হওয়ার একটু পরেই বাড়িতে খবর আসে শামীম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।'

    উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার রায়হান ফকির বলেন, 'বজ্রপাতে আহত অবস্থায় শামীমকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সাড়ে ৪ টায় তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।'

