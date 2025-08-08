শরীয়তপুরে ৩০টি হাতবোমা উদ্ধার, নাশকতার আশঙ্কা পুলিশের

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার এক পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে পাঁচটি বালতিতে রাখা অন্তত ৩০টি শক্তিশালী হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোক্তারের চর ইউনিয়নের পোড়াগাছা এলাকার একটি ফাঁকা বাড়ি থেকে এসব দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।
এ ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে চরম উদ্বেগ বিরাজ করছে। পরিত্যক্ত ঘর ব্যবহার করে অপরাধীরা কিভাবে এমন কর্মকাণ্ড চালাতে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওমানে বসবাসরত মিলন মাদবরের বসতবাড়িটি দীর্ঘ সময় ধরে ফাঁকা অবস্থায় ছিল। ওই বাড়িতে কেউ না থাকায় সেটি ব্যবহৃত হচ্ছিল না। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নড়িয়া থানা পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় বাড়ির একটি কক্ষ থেকে পাঁচটি প্লাস্টিকের বালতিতে রাখা অবস্থায় হাতে তৈরি বিপজ্জনক বোমাগুলো উদ্ধার করা হয়।
পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল উপস্থিত হয়ে প্রাথমিকভাবে হাতবোমাগুলো পরীক্ষা করে এবং নিরাপদে সরিয়ে নেয়।
এ বিষয়ে নড়িয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড. আশিক মাহমুদ বলেন,‘আগামী ১৫ আগস্ট উপলক্ষে নাশকতার পরিকল্পনা থাকতে পারে—এমন আশঙ্কায় আমরা আগে থেকেই গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করেছি।’
তিনি বলেন, ‘এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হাতবোমাগুলো উদ্ধার করা হয়। কারা এই বিস্ফোরকদ্রব্য রেখে গেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত চলছে, দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
আরডি