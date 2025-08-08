সময়ের কণ্ঠস্বরে ঘুষ-কাণ্ডের সংবাদ প্রকাশের পর সেই ভূমি কর্মকর্তাকে বদলি

’সময়ের কণ্ঠস্বরে ঘুষ-কাণ্ডের সংবাদ প্রকাশের পর বদলি হলেন বরগুনার তালতলী উপজেলার পচাঁকোড়ালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা মহসীন খান।
তাকে জেলার বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বদলি করা হয়।
উল্লেখ থাকে যে, বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বরগুনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বদলির আদেশে সই করেন। এর আগে গত মঙ্গলবার সময়ের কণ্ঠস্বরে ‘তালতলীতে ৯৯৫ টাকার দাখিলায় ১০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
এরপর তার বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যদিও তার বদলির আদেশে কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। সেই আদেশে তালতলীর কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা শাহআলমকে অস্থায়ীভাবে (প্রেষণে) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
