জম্মু-কাশ্মীরে বন্যা ও ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৪৬, উদ্ধার কাজে সেনাবাহিনী

ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের চাশোতিতে বন্যা ও ভূমিধসে সেন্ট্রারাল ইন্ডাস্ট্রি সিকিউরিটি ফোর্সের দুই সদস্যসহ অন্তত ৪৬ জন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) বিকালে এ ঘটনা ঘটে। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যায় আহত হয়েছেন আরও ১০০ জন। তাদেরকে উদ্ধারে সেনাবাহিনীও যোগ দিয়েছে। খবর এনডিটিভি
ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে ৪৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে নিহতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ১৬৭ জনকে উদ্ধার করেছে। এদের মধ্যে ৩৮ জনের অবস্থা গুরুতর।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাচাইল মাতা যাত্রার সূচনালগ্ন হলো চাশোতি। এখান থেকেই গাড়িতে করে হিমালয়ের মাতা চান্দি যেতে হয়। তবে বন্যা পরিস্থিতির কারণে এই যাত্রা বাতিল করা হয়েছে।
এ দুর্ঘটনায় শোক জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাধ্যমতো সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন। এক্স পোস্টে তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তায়ারে মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যায় আক্রান্তদের প্রতি আমার প্রার্থনা। দুর্ঘটনা স্থল কাছ থেকেই নজর রাখা হচ্ছে। উদ্ধারকর্মীরা তাদের উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া করা হবে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স পোস্টে বলেন, তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী ও জাতীয় দুর্যোগের সময় উদ্ধারকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদেরকে ঘটনাস্থলে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
