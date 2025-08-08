এইমাত্র
    চুনারুঘাটে জমি নিয়ে বিরোধে ভাগিনার হাতে মামা খুন

    মঈনুল হাসান রতন, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:১১ এএম
    হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে জমি সংক্রান্ত বিরোধে ভাগিনার হাতে মামা খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে আটক করেছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মহদিরকোনা গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত ছেরাগ আলী (৫৫) ওই গ্রামের মৃত সুরুজ আলীর ছেলে।

    জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিরোধপূর্ণ জমিতে হাল চাষ করতে যান নিহত ছেরাগ আলীসহ তার লোকজন। এ সময় তার বোন নুর নাহার স্বামী আবুল কাসেম ও পুত্র বিকাশকে নিয়ে বাধা প্রদান করেন। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে ছেরাগ আলী গুরুতর আহত হলে তাকে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছেরাগ আলী মারা যান।

    স্থানীয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন জানান, নিহত ছেরাগ আলী ও তার বোনের মধ্যে জমি-জমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। বিষয়টি সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। কিন্তু কোর্ট থেকে মামলা তুলে না নেয়ায় পুনরায় তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

    চুনারুঘাট থানার ওসি মো. নুর আলম বলেন, ঘটনার সাথে জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

