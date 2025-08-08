এইমাত্র
  • নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা
  • বিপদসীমার উপরে আত্রাই নদীর পানি, ৩০টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ
  • রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
  • ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা পাইলটদের সর্বোচ্চ সামরিক পদক দিলো পাকিস্তান
  • ডেমরা থেকে ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা পাথর উদ্ধার
  • বাহরাইনে পৌঁছে অনুশীলনে বাংলাদেশের যুবারা
  • নির্বাচন বৈধ না হলে তা আয়োজনের কোনো অর্থ নেই: ড. ইউনূস
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা যেন ‘নিষ্প্রাণ ধ্বংসস্তূপ’, নিহত আরও ৩২
  • চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন খন্দকার মোশাররফ
  • মোহাম্মদপুরের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযান
    • আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    শিক্ষাঙ্গন

    চিকিৎসা নিতে গিয়ে শেবাচিম কর্মচারীদের হামলার শিকার ববি শিক্ষার্থী

    তানজিদ শাহ জালাল ইমন, ববি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৫ এএম
    তানজিদ শাহ জালাল ইমন, ববি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৫ এএম

    চিকিৎসা নিতে গিয়ে শেবাচিম কর্মচারীদের হামলার শিকার ববি শিক্ষার্থী

    তানজিদ শাহ জালাল ইমন, ববি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৫ এএম

    বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা নিতে গিয়ে শেবাচিম হাসপাতালের কর্মচারীদের হামলার শিকার হয়েছেন। হামলার শিকার শিক্ষার্থী সাব্বির শিকদার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) মেডিসিন বিভাগে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ মা-ছেলেকে উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে জানালে, প্রক্টরিয়াল বডি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসে।

    ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সাব্বির শিকদার বলেন, ‘জ্বরে আক্রান্ত মাকে ডাক্তার দেখাতে হাসপাতালে এনেছিলাম। সকাল থেকে দীর্ঘ সময় সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ জানানো হয় মানববন্ধনের কারণে রোগী দেখা হবে না। আপত্তি তুলতেই স্টাফদের সঙ্গে তর্ক হয়। পরে ফেসবুকে লাইভে গেলে তারা আমার ফোন ছিনিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। মা আমাকে ছাড়াতে গেলে তাকেও মারধর করা হয়। চিকিৎসকের রুমে আশ্রয় নিলেও সেখানেও হামলা হয়।’

    বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসাইন ফয়সাল বলেন, ‘এক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে জানতে পারি আমাদের এক শিক্ষার্থীর সাথে শেবাচিমে সমস্যা হয়েছে, পুলিশ সেখান থেকে উদ্ধার করে তাদের কাছে রেখেছে। পরে প্রক্টরিয়াল টিম গিয়ে তাদের নিয়ে আসে। পরে জানতে পারি, চিকিৎসা নিতে গিয়ে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে তার উপর হামলার ঘটনা ঘটে। আহত শিক্ষার্থী লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শেবাচিম কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. তৌফিক আলমও শেবাচিম কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন।’

    এইচএ

    ট্যাগ :

    চিকিৎসা শেবাচিম কর্মচারী হামলা ববি শিক্ষার্থী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…