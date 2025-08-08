এইমাত্র
    • আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    বিরামপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও শিশু সন্তানের মৃত্যু

    মো. নূর ইসলাম, বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩২ পিএম
    দিনাজপুরের বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে কোহিনুর বেগম (২৭) ও তার ছেলে রিশাত কাইফ (২ মাস) শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে পৌরশহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত ওই নারী উপজেলার ধানঘরা এলাকার গোলাম রব্বানীর স্ত্রী। তিনি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহকারী পদে কর্মরত ছিলেন।

    প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে শিশু সন্তান রিশাত কাইফকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বিরামপুর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে একটি অটোরিকশার ধাক্কায় স্ত্রী ও সন্তান দিনাজপুর-গোবিন্দঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে ছিটকে পড়ে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাক তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই কোহিনুর ও ছেলে কাইফের মৃত্যু হয়।

    বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক জানান, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মা ও শিশু সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

