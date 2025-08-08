এইমাত্র
    ডিএমপিতে চালু অনলাইনে জিডি, যেভাবে করবেন

    সংগৃহীত ছবি

    জনগণের দোরগোড়ায় পুলিশি সেবা পৌঁছে দিতে গত ১০ আগস্ট থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল থানায় অনলাইন জিডি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এখন থেকে যে কেউ ঘরে বসেই অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে পারবেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে অনলাইন জিডি অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নির্দেশনা মোতাবেক স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে সহজেই জিডি করা যাবে। থানায় নিয়মিত জিডির মতোই এতে একজন আবেদনকারী একটি জিডি নম্বর এবং জিডি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য পাবেন।

    অনলাইনে জিডি করবেন যেভাবে

    অ্যান্ড্রয়েড প্লেস্টোর থেকে ‘অনলাইন জিডি’ (Online GD) ডাউনলোড করে নিন। ডাউনলোডের পরে নিবন্ধন ও লগইন অপশন দেখতে পাবেন। প্রথমবার হলে নতুন নিবন্ধনে ক্লিক করুন। আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাই পেজটি চালু হবে। পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য ও জন্মতারিখ দিতে হবে। পরিচয়পত্র যাচাইয়ের পরে আপনার তথ্য দেখতে পাবেন। আপনার এনআইডির ছবির সঙ্গে নিবন্ধনকারী হিসেবে আপনার ছবি সংগ্রহ করা হবে। লাইভ ছবি তুলতে হবে। এরপর মুঠোফোন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিলে নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।

    নিবন্ধন শেষ হলে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইউজার নেম (মুঠোফোন নম্বর) ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে। প্রথমবার হলে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেট করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে বর্তমান ঠিকানা প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শিত বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তনযোগ্য। বর্তমান ঠিকানা আপডেট করে ছবি ও এনআইডির তথ্য মিলিয়ে নিন। এরপর জাতীয় পরিচয়পত্রের স্বাক্ষর অনুসরণ করে মুঠোফোনের মাধ্যমে হাতের আঙুল বা স্টাইলাস দিয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর করুন। মোবাইল অপারেটর ও ই–মেইল তথ্য যুক্ত করুন। মুঠোফোন নম্বর ভেরিফিকেশন করার জন্য ৬ অঙ্কের একটি ওটিপি পাবেন।

    ওটিপি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন শেষ করুন। এর পরেই লগইন অপশন দেখবেন। এই লগইন অপশন দিয়ে অ্যাপের মাধ্যমে জিডি করতে পারবেন। একই লগইন তথ্য দিয়ে ওয়েবসাইট থেকেও জিডি করতে পারবেন।

    হারানো অপশনে ক্লিক করলে যানবাহন, কম্পিউটার, মুঠোফোন, ডকুমেন্ট, নানা ধরনের কার্ড, গয়নাসহ অন্যান্য বিষয়ে জিডির অপশন পাবেন। অন্যান্য বিষয় থেকে পশুপাখি, চাবি, টাকাপয়সা, ব্যাগ ও ঘড়ি হারানোর বিষয়ে জিডি করতে পারেন। ডকুমেন্ট অপশনে ক্লিক করলে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মসনদ, পাসপোর্ট, শিক্ষার্থী আইডি কার্ড, কর্মক্ষেত্রের আইডি কার্ড, ব্যাংকিং কাগজ, চালান, ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির কাগজ, কুরিয়ার সার্ভিসের ডকুমেন্ট, শিক্ষার্থী পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড, নম্বরপত্রসহ (মার্কশিট) ৬৯ রকমের কাগজপত্রের জন্য জিডি করতে পারবেন। চাকরির পরীক্ষার প্রবেশপত্র, চেক বই, চেকের পৃষ্ঠা, জমির দলিল, যানবাহন ক্রয়–বিক্রয়সংক্রান্ত কাগজপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, পেনশন বই, ভিসার কপি, সঞ্চয়পত্র হারালেও এই অপশন ব্যবহার করবেন।

    পাসপোর্ট হারানোর জন্য জিডি

    পাসপোর্ট হারালে পাসপোর্টের বিভিন্ন তথ্য পূরণ করতে হবে। ধরন, পাসপোর্ট ইস্যুকারী দেশ, শ্রেণি, পাসপোর্ট নম্বরসহ স্টার চিহ্ন–সংবলিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এরপরে জরুরি যোগাযোগ, শনাক্তকরণ তথ্য, হারানোর স্থান, সময় ও ঘটনার বিবরণ লিখতে হবে। পরে এন্ট্রি ফর অপশনে নিজের হলে নিজ ও অন্যের হয়ে জিডি করলে অন্যজনের তথ্য প্রবেশ করিয়ে সাবমিট করতে হবে।

    সাবমিট অপশনের পরে শর্তাদি মেনে চলার একটি অপশন আসবে। সেখানে ক্লিক করলে মুঠোফোনে ওটিপি পাঠানো হবে। ওটিপি ঠিকমতো প্রবেশ করিয়ে জিডির আবেদন গ্রহণ করা হবে। একটি কোড পাবেন তখন। কোডটি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে পুরো জিডির কপি ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনার জিডির ধরন বুঝে বিভিন্ন অপশনে বিভিন্ন তথ্য পূরণ করতে হবে।

