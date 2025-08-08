সিলেট থেকে লুট হওয়া পাথর ঢাকায় উদ্ধার

সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে ঢাকার ডেমরায় যৌথ অভিযান চালিয়েছে র্যাব, জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলা অভিযানে প্রায় ৪০ হাজার ঘনফুট আস্ত ও ক্রাশড পাথর উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
র্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচএম সাজ্জাদ হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভোলাগঞ্জ এলাকা থেকে প্রায় ২ লাখ ঘনফুট সাদা পাথর লুট হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা। পাশাপাশি প্রায় ৬ লাখ ঘনফুট বালু লুট হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ২৪০ কোটি টাকা।অবৈধ উত্তোলনের পর এসব পাথর স্থানীয় দয়ার বাজার, কলাবাড়ি ও ভোলাগঞ্জ ১০ নম্বর ঘাটে জমা করে বিভিন্ন ক্রাশার মেশিনে পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সংবাদ পাই সেই পাথর এখানেও আছে। তারই ভিত্তিতে ডেমরা সুকুরশী এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার ঘনফুট আস্ত ও ক্রাশড সাদা পাথর উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঢাকা জেলা প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।’
এদিকে আজ সকালে র্যাব-১১ এর মিডিয়া অফিসার সহকারী পুলিশ সুপার মোর্শেদ জানান, পাথরগুলো যারা কিনে এনেছে তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। পাথরগুলো ভোলাগঞ্জে ফেরত পাঠানোর কাজ চলছে। সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে।
