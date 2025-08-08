এইমাত্র
  • নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা
  • বিপদসীমার উপরে আত্রাই নদীর পানি, ৩০টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ
  • রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
  • ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা পাইলটদের সর্বোচ্চ সামরিক পদক দিলো পাকিস্তান
  • ডেমরা থেকে ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা পাথর উদ্ধার
  • বাহরাইনে পৌঁছে অনুশীলনে বাংলাদেশের যুবারা
  • নির্বাচন বৈধ না হলে তা আয়োজনের কোনো অর্থ নেই: ড. ইউনূস
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা যেন ‘নিষ্প্রাণ ধ্বংসস্তূপ’, নিহত আরও ৩২
  • চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন খন্দকার মোশাররফ
  • মোহাম্মদপুরের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযান
    • আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

    শি‌রিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৪৩ পিএম
    শি‌রিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৪৩ পিএম

    চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

    শি‌রিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৪৩ পিএম

    চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে।

    আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেপ্তার মাদক কারবারি ইমদাদুল (৪৫) জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ুলগাছী গ্রামের মৃত কেয়ামত আলীর ছেলে।

    জেলা পুলিশ সাংবাদিকদের জানান, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা (বিপিএম-সেবা)'র দিকনির্দেশনায় শুক্রবার সকাল ৭ টার দিকে সদর থানার হাটকালুগঞ্জ পুলিশ লাইন্স প্রাথমিক বিদ্যালয় গেটের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এসময় ডিবি পুলিশ ২ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ ইমদাদুলকে গ্রেপ্তার করে। পরে গ্রেপ্তারকৃত মাদক কারবারির বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    চুয়াডাঙ্গা গাঁজা মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…