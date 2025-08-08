এইমাত্র
  • নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা
  • বিপদসীমার উপরে আত্রাই নদীর পানি, ৩০টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ
  • রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
  • ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা পাইলটদের সর্বোচ্চ সামরিক পদক দিলো পাকিস্তান
  • ডেমরা থেকে ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা পাথর উদ্ধার
  • বাহরাইনে পৌঁছে অনুশীলনে বাংলাদেশের যুবারা
  • নির্বাচন বৈধ না হলে তা আয়োজনের কোনো অর্থ নেই: ড. ইউনূস
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা যেন ‘নিষ্প্রাণ ধ্বংসস্তূপ’, নিহত আরও ৩২
  • চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন খন্দকার মোশাররফ
  • মোহাম্মদপুরের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযান
    • আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    প্রবাস

    ইতালিতে পানিতে ডুবে বাংলাদেশি শিশুর মৃত্যু

    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৭ পিএম
    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৭ পিএম

    ইতালিতে পানিতে ডুবে বাংলাদেশি শিশুর মৃত্যু

    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৭ পিএম

    ইউরোপের দেশ ইতালিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে লেকের পানিতে ডুবে ১২ বছর বয়সী বাংলাদেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) স্থানীয় সময় দুপুরে দেশটির মুলভেনো লেকের পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।

    নিহত শিশু ইতালি প্রবাসী আবুবক্কর সিদ্দিকের ছেলে আব্দুস সামাদ রাউফ। সে ভৈরব উপজেলা শিবপুর ইউনিয়নের শম্ভুপুর পাক্কার মাথা এলাকায় বাসিন্দা মৃত আব্দুল সাদেক মেম্বারের নাতি।

    এদিকে খবর পেয়ে ইতালি পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা এসে মুমূর্ষু অবস্থায় রাউফকে উদ্ধার করে। দ্রুত হেলিকপ্টারে হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইতালি প্রবাসী ও নিহত শিশুর প্রতিবেশী সজীব আল হুসাইন।

    এ দিকে মৃত্যুর খবর ভৈরব উপজেলা শিবপুর ইউনিয়নের শম্ভুপুর পাক্কার মাথা এলাকায় কিশোর রাউফের দাদার বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

    জানা যায়, প্রায় ২০ বছর যাবত ইতালি বসবাস করছে আবুবক্কর সিদ্দিক। বিয়ের পর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তিনি। তাদের পরিবারের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

    আব্দুস সামাদ রাউফ তাঁদের বড় ছেলে। সে ইতালির ভেনিস শহরের একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। তার বাবা আবুবক্কর সিদ্দিক ভেনিসের এবিএম জাহাজ নির্মাণ কোম্পানির চেয়ারম্যান।

    এ বিষয়ে ইতালি প্রবাসী ও নিহত শিশুর প্রতিবেশী সজীব আল হুসাইন বলেন, 'আমরা ইতালির ভেনিস মেসরে শহর থেকে একাধিক পরিবার পিকনিকে জন্য ইতালির মুলভেনো লেকের পাড় এলাকায় যাই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই যার যার মতো করে পরিবার নিয়ে লেকের পানিতে গোসল করতে নামে। শিশু রাউফের পরিবারও গোসলের জন্য পানিতে নেমেছিল। কিন্তু রাউফ তখন খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ আমরা শুনি রাউফকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে ভেবে ছিলাম সে হারিয়ে গিয়েছে। পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে খোঁজাখুঁজি করে। কোথাও না পেয়ে পরে সন্দেহ হলে সেই এলাকার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা এসে লেকের পানি থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় শিশু রাউফকে উদ্ধার করে। হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু রাউফের মৃত্যু হয়। আমরা ইতালিতে বসবাসকারী প্রবাসীরা শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মরদেহ দেশে নিবেন নাকি ইতালিতে দাফন করবেন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি' বলে জানান তিনি।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ইতালি পানিতে ডুবে বাংলাদেশি শিশু মৃত্যু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…