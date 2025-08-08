হলে ঢাবি ছাত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থী আসমা আক্তার লিজা (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) হৃদরোগ ও ফুসফুসে পানি জমার জটিলতায় মারা গেছেন।
আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে রাজধানীর গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে তাঁর মৃত্যু হয়।
লিজা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (এমআইএস) বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের আবাসিক। তাঁর বাড়ি নাটোরে।
সহপাঠীরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে হলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন লিজা। প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁর হৃদপিণ্ডে টিউমার ও ফুসফুসে পানি জমার বিষয়টি শনাক্ত করেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ ড. আলেয়া বেগম বলেন, 'বিষয়টি অনেক দুঃখজনক। ওই শিক্ষার্থী বিষয়টি জানতো না যে, তার হার্টে টিউমার রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারকে জানানো হয়েছে, উনারা এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাযা শেষে হলে কিছুক্ষণের জন্য আনা হবে এবং সেখান থেকে তার গ্রামের বাসা নাটোরে নিয়ে যাওয়া হবে।'
