সাটুরিয়ায় নির্মাণাধীন ব্রিজে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি ব্রিজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সোহাগ খান (৩৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৫ই আগস্ট) সকাল সোয়া ৯টার দিকে উপজেলার ফুকুরহাটি ইউনিয়নের পানাইজুরী গ্রামের মশাইল খালে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সোহাগ খান পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের কলতলা গ্রামের মাহবুব খানের ছেলে। পেশায় তিনি একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মশাইল খালের উপর নির্মাণাধীন ব্রিজে ইলেকট্রিক ঝালাইয়ের কাজ করছিলেন সোহাগ। কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত আর্থিং লাইন এবং মূল বিদ্যুৎ লাইন একসাথে হয়ে যায়। এতে সোহাগের ডান হাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এবং তিনি খালে পড়ে যান। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন এবং তার আত্মীয়-স্বজন তাকে উদ্ধার করে সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
সাটুরিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শাহিনুল ইসলাম জানান, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়েছে। সোহাগের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এইচএ