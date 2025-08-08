বেনাপোল কাস্টমসের ৭ কর্মকর্তা বদলি

এইমাত্র
    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১২ পিএম
    যশোরের বেনাপোল কাস্টমসের উপকমিশনার ও সহকারী কমিশনার পদে বড় ধরনের রদবদল করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একযোগে দেশের বিসিএস (কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ) ক্যাডার ৭৩ জন উপকমিশনার ও ৮৭ জন সহকারী কমিশনারকে দেশের বিভিন্ন দপ্তরে বদলি করা হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১-র সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ আবুল মনসুর স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

    বেনাপোল কাস্টম হাউসের উপকমিশনার মির্জা রাফেজা সুলতানাকে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। তাস্থলে এখনো কাউকে নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

    বেনাপোল সহকারী কমিশনার প্রকাশ দে কে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেটে, রাজন হোসেনকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট রংপুরে, সাজিদ মাহমুদ কৌশিককে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ঢাকায়, আবু সালেহ আব্দুন নূরকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট চট্টগ্রামে, আসিবুল হককে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ) এবং দয়াল রায়কে মূল্য সংযোজন কর নিরীক্ষা (গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর) ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। এই ৬ জন সহকারী কমিশনারের বিপরীতে বিভিন্ন স্থান থেকে বেনাপোল কাস্টমস হাউজে নতুন ৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

    এদের মধ্যে উপকমিশনারকে ১৪ আগস্ট ও সহকারী কমিশনারদের ২১ আগস্টের মধ্যে বদলীকৃত স্থানে যোগদান করতে বলা হয়েছে।

