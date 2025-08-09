এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    কিশোরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপি নেতার ছেলের মৃত্যু

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৭ পিএম
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৭ পিএম

    কিশোরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপি নেতার ছেলের মৃত্যু

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৭ পিএম

    কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় শাহেদুল ইসলাম অনিক (২৩) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন নিহতের আরেক বন্ধু আবু সাঈদ (২৩)।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে অনিকের মরদেহ ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জের বাড়িতে আনা হয়েছে। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের জাফরাবাদ বাগান বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত শাহেদুল ইসলাম অনিক কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কিশোরগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম আশফাকের ছোট ছেলে। গুরুতর আহত আবু সাঈদ জেলা শহরের উকিল পাড়া এলাকার টিটু মিয়ার ছেলে।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনিক তার বন্ধুদের নিয়ে করিমগঞ্জে তাদের আরেক বন্ধুর বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যায়। অনুষ্ঠান শেষে অনিক তার বন্ধু আবু সাঈদের মোটরসাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে জাফরাবাদ বাগান বাড়ি এলাকায় একটি মোটরসাইকেল অতিক্রম করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে গিয়ে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয় মোটরসাইকেল আরোহী দুজনই।

    পরে স্থানীয়রা তাদের দ্রুত কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পপুলার হাসপাতালে নিয়ে আসে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোর ৬টায় অনিক মৃত্যু হয়। আবু সাঈদ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

    তার বুকের পাঁজর ও কোমড়ের হাড় ভেঙে গেছে। এদিকে অনিকের মৃত্যুতে জেলা বিএনপি ও স্থানীয় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সকাল থেকে শত শত নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী শোকাহত পরিবারের পাশে রয়েছেন। দুপুরে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছালে এলাকায় হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বাদ আছর জেলা শহরের ঐতিহাসিক শহীদি মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

    করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব মোর্শেদ জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি বিষয় প্রক্রিয়াধীন।

