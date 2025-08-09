এইমাত্র
  • ‘নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজের ঠিকানায় ফিরে যাব’
  • ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন, আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই: প্রেস সচিব
  • মালয়েশিয়ার বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো ৯৮ বাংলাদেশিকে
  • পাকিস্তানে মেঘ-ভাঙা বৃষ্টিতে নিহত ২০০
  • শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
  • দিল্লিতে ধসে পড়া মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি থেকে ৫ জনের লাশ ‍উদ্ধার
  • আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার
  • প্রয়োজনে কারবালার যুদ্ধের মতো লড়াই করবো: হিজবুল্লাহ প্রধান
  • পাকিস্তানে এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, পাইলটসহ ৫ জন নিহত
  • দিল্লিতে ধসে পড়ল মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি
    • আজ শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    সীতাকুণ্ডে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ আগুনে মুহূর্তেই পুড়ে ছাই ২৫টি দোকান

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৬ পিএম
    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৬ পিএম

    সীতাকুণ্ডে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ আগুনে মুহূর্তেই পুড়ে ছাই ২৫টি দোকান

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৬ পিএম

    চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ আগুনে মুহূর্তেই পুড়ে ছাই ২৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ঘাটায় কামাল মার্কেটে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ২০-২৫টি পুরাতন জাহাজের মালামাল সংশ্লিষ্ট দোকান মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

    আগুনের সূত্রপাত হয় একটি দোকানের বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে। খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ৪টি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু দোকান মালিকপক্ষ জানান, অগ্নিকাণ্ডের এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেলেও ফায়ার সার্ভিস যথাসময়ে না আসার কারণে পুরো মার্কেট জ্বলে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান।

    স্থানীয়রা জানান, রাত নয়টার দিকে উপজেলার চেয়ারম্যান ঘাটার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন কামাল মার্কেটের একটি দোকান থেকে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এতে মুহূর্তেই চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় কামাল মার্কেটসহ আশেপাশে ২০ থেকে ২৫টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয়রা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন, পাঁচ কোটি টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পুরাতন জাহাজ সংশ্লিষ্ট দোকান হওয়াতে অধিকাংশ দোকানে গ্যাস ও অক্সিজেন সিলিন্ডার ভর্তি বোতল থাকার কারণে আগুন জ্বলবার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

    কামাল মার্কেটের মালিক মোহাম্মদ আরাফাত বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুনের সূত্রপাত হওয়ার সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসকে কল দিলেও তারা ঘটনাস্থলে এসেছেন প্রায় এক ঘণ্টা পরে। যার কারণে কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অনেক কষ্টে অর্জিত তিল তিল করে গড়া এই মার্কেট আগুনে পুড়ে মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল।

    কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের আল মামুন বলেন, আমরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাহির হলেও মহাসড়কে তীব্র যানজটের কারণে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি।

    চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। রাত সাড়ে দশটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি।

    এনআই

    ট্যাগ :

    সীতাকুণ্ড বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…