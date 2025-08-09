ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন, আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই: প্রেস সচিব

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই অনুষ্ঠিত হবে। এমন কোনো শক্তি নেই যা এ নির্বাচনকে ঠেকাতে পারবে। নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব দপ্তর ইতোমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘আমরা একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই, যা সবার সহযোগিতায় সম্ভব হবে।’
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে মাগুরার পারন্দুয়ালীতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি ও আল আমিনের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
প্রেস সচিব বলেন, বর্ষা শেষ হলে পাড়া-মহল্লায় নির্বাচনের আমেজ নেমে আসবে। সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটের জন্য দুয়ারে দুয়ারে যাবেন, পাড়ায় পাড়ায় ভোটের অফিস হবে। তখন কারো মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তা কেটে যাবে। ‘নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে এবং রোজার আগেই অনুষ্ঠিত হবে।
জুলাই-আগস্টে মাগুরায় মোট ১০ জন শহীদ হওয়ার কথা উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, আওয়ামী লীগ যুবলীগের হাতে নিহত ছাত্রদল নেতা মেহেদী হাসান রাব্বি ও ঢাকায় ব্যবসা করা আল আমিনের কবর জিয়ারত করেছি। বাকিদের কবরেও যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘এই শহীদরা নতুন বাংলাদেশের নির্মাতা। তাদের আত্মদানের কারণেই আমরা আজ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে পারছি। সামনে সুন্দর একটি নির্বাচন হবে এটা শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।’
এফএস