এইমাত্র
  • বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ
  • নোয়াখালীতে চাঁদা না দেয়ায় প্রবাসীকে কুপিয়ে জখম
  • সোনালীসহ ৩৩ ব্যাংকে জমা দেওয়া যাবে হজ ফি
  • রাজশাহীতে বিদেশি অস্ত্র-বিস্ফোরক তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার, আটক ১
  • জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সেনাপ্রধানের সম্প্রীতির আহ্বান
  • নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ভুয়া র‍্যাব গ্রেফতার
  • টেকনাফে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন, সাংবাদিকসহ আটক ৬
  • ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন
  • নেত্রকোনায় কাভার্ডভ্যান-সিএনজি সংঘর্ষ, নিহত ১
  • উখিয়ায় বসতবাড়ি থেকে ১০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর উদ্ধার
    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    চট্টগ্রামে ঝুটের গুদাম ও প্লাস্টিক কারখানায় আগুন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৪ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৪ এএম

    চট্টগ্রামে ঝুটের গুদাম ও প্লাস্টিক কারখানায় আগুন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৪ এএম
    ফাইল ছবি

    চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া এক্সেস রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জুটের গুদাম, একটি প্লাস্টিক কারখানা ও আশপাশের কয়েকটি বসতবাড়ি পুড়ে গেছে।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

    ফায়ার সার্ভিস জানায়, এক্সেস রোডের মুখে আহাদ কনভেনশন হলের পাশে প্রথমে একটি জুটের গুদামে আগুন লাগে। এরপর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের প্লাস্টিক কারখানা ও কয়েকটি আবাসিক বাড়িতে। গুদাম ও কারখানা দুটিই ব্যক্তিমালিকানাধীন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি স্টেশনের মোট ৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। রাত ৪টা ৪৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

    এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান বলেন, পর্যাপ্ত পানি না থাকায় বেকায়দার পড়তে হচ্ছে। কারখানায় থাকা দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে। তবুও রাত ৪টা ৪৫ মিনিট থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। এখন নির্বাপণের কাজ চলছে। আগুনে সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।

    ট্যাগ :

    চট্টগ্রাম ঝুট গুদাম প্লাস্টিক কারখানা আগুন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…